Parco del Pollino, quasi 1.000 uomini e oltre 80 mezzi per il contrasto agli incendi

Presentato il piano AIB, Anti Incendio Boschivo 2019, dell’Ente Parco Nazionale del Pollino che vedrà la partecipazione di 30 associazioni, 21 in Calabria e 9 in Basilicata, per un totale di 993 volontari operativi. 40 punti di avvistamento, oltre 80 i mezzi a disposizione tra pick-up, fuoristrada, droni e ultraleggeri. Impiego di alcuni detenuti nella sorveglianza del territorio

.

CASTROVILLARI (CS) – alla presenza del Presidente del Parco, Domenico Pappaterra, è stato presentato questa mattina al Palazzo Gallo di Castrovillari, il piano AIB, Anti Incendio Boschivo 2019, dell’Ente Parco Nazionale del Pollino. “Come accade da alcuni anni – ha dichiarato il Presidente del Parco – il Piano prevede il coinvolgimento delle associazioni di volontariato: quest’anno saranno 30 (21 in Calabria e 9 in Basilicata) per un totale di 993 volontari operativi (504 in Calabria e 489 in Basilicata).

Mezzi di terra ed arei. Detenuti sorveglieranno il territorio

Saranno invece 14 i mezzi Pick-Up dell’Ente Parco che saranno utilizzati e ai quali si aggiungono i 38 in dotazione alle associazioni (8 in Calabria e 30 in Basilicata) e i 17 i fuoristrada (12 in Calabria e 5 in Basilicata). “Inoltre – ha aggiunto Pappaterra – sarĂ stipulato anche quest’anno il protocollo d’intesa con l’Istituto penitenziario di Castrovillari e l’Associazione ANAS per l’impiego di alcuni detenuti nella sorveglianza di alcune zone del territorio protetto dalla localitĂ Petrosa, di Castrovillari. In totale avremo 40 punti di avvistamento e sarĂ svolto nuovamente l’avvistamento con velivoli ultraleggeri. Il budget del Piano AIB 2019 è di 250mila euro”.

Due importanti progetti giĂ finanziati

Le novitĂ che si aggiungono del Piano per il 2019 riguardano due importanti progetti giĂ finanziati: il progetto di “telerilevamento per l’avvistamento ed il monitoraggio automatico degli incendi boschivi nelle aree ad elevato pregio nel Parco Nazionale del Pollino”, finanziato con fondi del PSR 2014-2020 Regione Calabria – Misura 8 Intervento 8.3.1 “prevenzione dei danni da incendi e calamitĂ naturali” per un importo di 399.062,33 euro e che prevede l’ampliamento con nuovi punti di Rilevamento (telecamere nel visibile e nell’infrarosso) dell’impianto di telerilevamento per l’avvistamento e il monitoraggio elettronico degli incendi boschivi in zone ad elevato pregio naturalistico o ad alto rischio incendi. 2.

E il progetto denominato “POLLINO FUTURE” finanziato da Fondazione con il Sud. Soggetto Responsabile: Pubblica Assistenza Protezione Civile ONLUS Valle del Sinni per un importo di 325.332,80 euro. Il progetto si sviluppa nel contesto del Parco Nazionale del Pollino dove sono presenti 56 comuni (24 in Basilicata e 32 in Calabria). L’idea progettuale è quella di mettere a sistema l’esperienza maturata dal 2008 ad oggi dalla rete locale delle associazioni di protezione civile nella mitigazione dei rischi del territorio con particolare riferimento alla lotta attiva agli incendi boschivi e alla difesa di flora e fauna con l’innesto ed il supporto di nuove tecnologie rivolte al rinnovamento delle metodologia operative ed informativa dei soggetti coinvolti e della cittadinanza.

L’incrocio tra le singole realtĂ di volontariato ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale, Neperia Group Srl e UniversitĂ della Calabria, permetterĂ di sviluppare un azione diretta con benefici immediati per le comunitĂ di riferimento. Il progetto mira a sviluppare concretamente delle azioni innovative e di miglioramento dell’operativitĂ del volontariato. “Anche per questo 2019 – ha concluso il Presidente Pappaterra – arriveremo preparati per affrontare al meglio la stagione estiva in stretta collaborazione con tutti gli altri soggetti e le altre forze preposte alla lotta agli incendi boschivi”.