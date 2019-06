Giornata del Rifugiato: a Cassano apre “La bottega di Lamin e Teresa”

L’idea è nata grazie a Lamin, ex beneficiario di Cassano, che ha espresso fin da subito il suo desiderio di cucire a macchina

CASSANO ALL’IONIO – Per la Giornata Mondiale del Rifugiato lo Sprar Mar’haba di Cassano, gestito da Cidis onlus ha scelto di aprire le porte all’accoglienza e all’integrazione con l’inaugurazione de “La bottega di Lamin e Teresa”. Un appuntamento finalizzato a restituire alla comunità l’esito di un lungo progetto iniziato ad aprile 2016 con una prima sperimentazione di sartoria sociale volta all’integrazione e all’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

L’idea è nata grazie a Lamin, ex beneficiario di Cassano, che ha espresso fin da subito il suo desiderio di cucire a macchina. In Gambia, paese che ha dovuto abbandonare quando era ancora minorenne, era un “giovane sarto” e gestiva una piccola Bottega. Cidis, in collaborazione con la Diocesi che ha messo a disposizione i locali del Seminario diocesano, ha attivato un laboratorio sartoriale dove Lamin ha conosciuto Teresa.

Dall’incontro dei due sarti è nata una linea di abbigliamento e accessori da cucina cuciti a mano dai cittadini di Cassano e dagli ospiti del centro di accoglienza. La sartoria sociale è diventata con gli anni un punto di ritrovo e di socializzazione: le anziane signore del quartiere, i giovani del paese, le associazioni di Cassano, gli ospiti dello Sprar e tanti curiosi cittadini hanno voluto avvicinarsi alla antica arte del cucito, osservando i sarti all’opera.

Cidis con il sostegno della Tavola Valdese ha voluto concretizzare l’esperienza dando ai sarti l’opportunità di formare a livello professionale cittadini di Cassano e nuovi cittadini in una prospettiva futura di auto-impiego. Il 30 Giugno si aprono le porte de “La Bottega di Lamin e Teresa” per presentare la nuova linea di abbigliamento e di accessori alla comunità .