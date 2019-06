I comuni arbëreshe si sfidano sul campo di calcio

Entro il 5 luglio l’iscrizione per le squadre che intendono partecipare al torneo di calcio a 5 è totalmente gratuita

SAN BASILE – I comuni arbĂ«reshe si sfidano sul campo di calcio. Si giocherĂ al centro polisportivo comunale “Stefano Boccia” inaugurato qualche tempo fa in zona Llaka di San Basile per la sfida a squadre della Coppa Arberia. Il torneo di calcio a 5 tra le squadre dei comuni arbĂ«reshe promette di essere un grande momento di sport per «Valorizzare gli atleti delle nostre comunitĂ – ha dichiarato il sindaco di San Basile, Vincenzo Tamburi – corroborato da un sano agonismo che non deve mai mancare in contesti del genere».

Entro il 5 luglio l’iscrizione per le squadre che intendono partecipare è totalmente gratuita. Il fischio d’inizio del torneo è previsto per il 10 luglio con una serie di scontri diretti che porteranno alla finale del 4 agosto nella quale si decreterĂ la squadra piĂą forte dell’Arberia che alzerĂ al cielo la coppa realizzata per l’occasione.

«Un momento di forte aggregazione e riscoperta dell’identitĂ arbĂ«reshe – ha aggiunto Basilio Zaccaro, consigliere delegato allo Sport – che abbiamo voluto indire per contribuire ad animare le nostre comunitĂ e creare spirito di confronto nel rispetto reciproco. Lo sport può e deve diventare palestra di vita, educazione al rispetto delle regole e dell’avversario, sapendosi divertire e provando a vincere».