Cimitero Cassano: «Considerazioni sconclusionate e diffamatorie»

«Questa Commissione ribadisce di operare nel pieno rispetto delle leggi, per riportare la normalità in un contesto spesso segnato da insane deroghe»

CASSANO ALL’IONIO – La Commissione straordinaria del Comune di Cassano ha definito «considerazioni sconclusionate e diffamatorie» le dichiarazioni del Comitato I Care sulla gestione e l’organizzazione del cimitero comunale. «Ogni azione effettuata nel luogo sacro è opportunamente disciplinata nel nuovo regolamento di Polizia mortuaria, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e divulgata attraverso i canali istituzionali.

La Commissione straordinaria rende noto che dopo la crisi del periodo invernale, nel cimitero sono in attesa di essere tumulate otto salme e sono state recuperate diverse decine di loculi per concessioni scadute e che si sta provvedendo alla complessiva rimodulazione del luogo sacro.

«La cosa piĂą agghiacciante e cinica – sostiene “I Care” – è stata l’attribuzione di responsabilitĂ ai parenti dei defunti per le mancate tumulazioni. Apparentemente i familiari non avrebbero pagato il necessario, maggiorato dalla scellerata ordinanza che avrebbe provveduto ad una dignitosa e tempestiva tumulazione, mai avvenuta dal 6 giugno, data del comunicato».

Ma i Commissari evidenziano che tra l’Ente locale e i cittadini interessati alle concessioni di loculi in scadenza, «Si è provveduto a contattare doverosamente tutti gli interessati, la maggior parte dei quali ha ricevuto le dovute risposte e gli opportuni chiarimenti in merito. Questa Commissione, ribadisce, ancora una volta, di operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti, per riportare la normalità in un contesto spesso segnato da insane deroghe, che hanno apportato nocumento all’intera collettività . Il Comitato I Care è comunque invitato a fornire con ogni puntualità possibile eventuali nominativi di familiari di defunti non contattati dal Comune».