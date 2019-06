Al via sabato la 3^ “Festa dell’Agricoltura e del Suino Nero” a San Demetrio Corone

SarĂ ancora una volta il Piazzale degli Eventi in C.da Filla a San Demetrio Corone ad ospitare la terza edizione della manifestazione promossa e organizzata dalla Filiera Madeo

SAN DEMETRIO CORONE (CS) – Istituzioni, associazioni di categoria del territorio, imprese agroalimentari di diversi settori e soprattutto le persone, i cittadini. Al via sabato 29 giugno la “Festa dell’Agricoltura e del Suino Nero” che rappresenta un’occasione di aggregazione, un momento di convivialitĂ e di confronto su tematiche importanti per il settore e per lo sviluppo delle aree interne della Regione Calabria.

Il programma della due giorni (sabato 29 e domenica 30 giugno dalle ore 10:00) è ricchissimo e prevede attrazioni permanenti, momenti di didattica e divertimento aperti al pubblico; esibizioni di artisti e soprattutto degustazioni di prodotti agroalimentari e show cooking. L’importanza della tradizione ma anche dell’innovazione con la partecipazione di food blogger e influencer di fama nazionale. Inoltre sono previste due tavole rotonde. Il primo convegno in programma sabato alle 18:00 sarĂ sul tema “Persone che amano la conoscenza e il territorio generano bellezza e benessere”. Stessa ora domenica 30 giugno, per il secondo convegno incentrato su “Suino nero e agricoltura 4.0: sviluppo delle aree interne”.

“Le prime due edizioni sono andate molto bene – racconta ai microfoni di Rlb (che racconterĂ in diretta radiofonica l’evento) la d.ssa Anna Madeo, responsabile commerciale e marketing della Filiera Madeo – e quest’anno abbiamo lanciato un nuovo format, con un organizzazione in grande, coinvolgendo tanti partner e aziende del territorio. Attrazioni, momenti di scambio con agricoltori dei territori limitrofi con l’opportunitĂ di degustare le prelibatezze del nostro territorio. La manifestazione vuole essere soprattutto un momento di aggregazione e condivisione, a testimonianza del fatto che anche in Calabria, si può creare un legame con il territorio, anzi bisogna farlo. La tradizione non manca ma si può guardare anche al futuro e all’innovazione per oltrepassare i confini regionali”.

“SarĂ anche una festa ‘social’ (con l’hashtag #TASTEOFMADEO) che sarĂ raccontata attraverso Instagram e Facebook per far arrivare in tutto il mondo i tanti prodotti del territorio: dal peperoncino all’allevamento del suino nero, e ancora la cipolla di Tropea, il limone di Rocca Imperiale, le clementine Igp, i grani antichi, 40 tipologie di frutti e piante aromatiche. E poi ci sarĂ un’area adibita a fattoria didattica per far conoscere alle famiglie e ai partecipanti le nostre razze autoctone, il suo nero di Calabria, la podolica… Ci sarĂ davvero da divertirsi – spiega ancora Anna Madeo – e lo spirito della festa è proprio quello di regalare un momento ludico e didattico per far avvicinare le famiglie e i giovani al mondo agricolo”.