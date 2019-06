Cotticelli si interessa di Cassano. Disposti maggiori interventi

Il Comitato spontaneo di cittadini per il diritto alla Salute di Cassano ha incontrato il commissario alla Cittadella regionale

CASSANO ALL’IONIO – Il Commissario per la Sanità in Calabria, Saverio Cotticelli incontra il Comitato spontaneo di cittadini per il diritto alla Salute di Cassano all’Ionio. L’incontro si è tenuto alla Cittadella regionale e al generale Cotticelli, sono state rappresentate le problematiche che i cittadini di Cassano sono costretti a sopportare in materia di erogazioni di servizi e prestazioni sanitarie. Â

È stata posta l’attenzione sul miglioramento dei servizi, la riqualificazione dell’intera struttura e degli ambulatori che necessitano di un restyling, al fine di eliminare ogni criticità , per consentire sia all’utenza che agli operatori una fruibilità qualificata.

«Abbiamo avuto modo di apprezzare – ha sottolineato Francesco Garofalo, portavoce del comitato – la sensibilità del commissario Cotticelli sulle problematiche di un territorio, da sempre bistrattato per quanto attiene le prestazioni sanitarie. Sono state esposte le vicende che hanno attraversato la storia della sanità cassanese fino ad oggi. Uno per tutti il mai aperto reparto di odontoiatria, che da fiore all’occhiello è diventato il simbolo dello sperpero di denaro pubblico e della dissennata gestione sanitaria in questo importante lembo di Calabria».

Cotticelli, ha dato mandato al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Sergio Diego, affinché vengano assicurati i servizi essenziali e migliorata la qualità dei locali del poliambulatorio. Particolare attenzione è stata posta al polo di eccellenza dell’Hospice a cui andrebbero garantiti un maggiore numero di posti letto, in quanto punto di riferimento nella rete regionale delle cure palliative.