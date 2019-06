Castrovillari è in dissesto e Massarotti chiede le dimissioni di Silella e Lo Polito

In attesa delle elezioni di primavera, arriveranno a Castrovillari i commissari per gestire il dissesto finanziario dell’ente

CASTROVILLARI – Castrovillari è in dissesto. Ma il sindaco Domenico Lo Polito insiste: non siamo «strutturalmente deficitari». Intanto arriveranno a Castrovillari i commissari per gestire il dissesto finanziario. Il Consiglio comunale durante il quale si è deciso e votato per il dissesto è stato molto animato, a tratti infuocato. L’opposizione non ha risparmiato di sottolineare la situazione incresciosa per Castrovillari.

E risuonano come macigni le parole del consigliere Di Gerio, capogruppo del Pd in consiglio comunale, che appena qualche mese fa affermava: «Il più grande risultato ottenuto da questa amministrazione riguarda il riequilibrio finanziario». E oltre al danno anche la beffa.

Per le opposizioni e il consigliere Santagada si è trattato del «giorno più brutto per Castrovillari». Massarotti, invece, del gruppo politico di “Insieme per Castrovillari” ha chiesto formalmente le immediate dimissioni sia della Silella, l’assessore al Bilancio che del sindaco Lo Polito.

Intanto si voterà nella primavera 2020 e si preannuncia per Castrovillari un periodo infuocato, perché pare che si sia dato già il via alla campagna elettorale.