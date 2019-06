Ospedale Praia, Cotticelli promette di dare un ruolo alla struttura “inaugurata” tre volte

Il deputato M5S Massimo Misiti rassicura sull’intervento del commissario Cotticelli in merito all’ospedale di Praia a Mare che dovrà rispondere alle esigenze di salute dei cittadini

PRAIA A MARE (CS) – “Il generale Cotticelli, commissario alla Sanità calabrese, mi ha confermato che sul presunto ospedale di Praia a Mare si procederà seguendo i dettami del Decreto ministeriale 70 per dare una destinazione d’uso alla struttura: è o non è un ospedale? All’uopo verrà nominata una commissione di accreditamento che dovrà definire il ruolo della struttura”. Lo afferma il deputato M5S Massimo Misiti: “Ciò facendo si avrà la piena consapevolezza delle condizioni strutturali e delle dotazioni di strumenti diagnostici, ma anche di personale medico e paramedico, per poter intervenire e rispondere con efficacia alle giuste esigenze dei cittadini. È questo il primo, importante e funzionale passo verso una risoluzione della querelle sulla struttura di Praia, innanzitutto, che ha già registrato tre inaugurazioni, ma che non ha mai, non potendolo fare, espletato il servizio per il quale è stata pensata”.

“Una task force ministeriale di esperti, poi, – prosegue Misiti – come previsto dal decreto Calabria, avrà il compito di rendere operativa la rete dell’emergenza urgenza stabilendo il ruolo degli ospedali inseriti nella rete di tutta la regione. E questo varrà per tutti gli ospedali calabresi, compresi Paola e Cetraro. Per questi ultimi si dipanerà così, finalmente, anche la matassa sui ruoli di ciascuno dei due presidi. La sanità è materia delicata che necessita di competenze”.