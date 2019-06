Incidente a Cassano, Tir travolge un’auto guidata da una donna incinta

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli uomini della Polizia stradale di Trebisacce che hanno prestato i primi soccorsi alla donna

CASSANO ALL’IONIO (CS) – Avrebbe invaso la corsia opposta travolgendo un’autovettura sulla statale 106 a Bruscate grande a Sibari, nel comune di Cassano all’Ionio.

L’autoarticolato, perdendo il controllo ha travolto una Fiat Panda che è finito sotto il mezzo rimanendo incastrata. Alla guida dell’auto una donna incinta. Tanta paura ed apprensione soprattutto per la signora in attesa, che è stata trasportata all’ospedale di Rossano per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli uomini della Polizia stradale di Trebisacce che hanno prestato i primi soccorsi alla donna. Sono intervenuti anche due ambulanze del 118 di Trebisacce e Cassano.