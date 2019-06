Cassano: invade la corsia opposta e travolge un’autovettura con una donna incinta alla guida

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli uomini della Polizia stradale di Trebisacce che hanno prestato i primi soccorsi alla donna

CASSANO ALL’IONIO – Invade la corsia opposta e travolge un’autovettura. Un autoarticolato si è capovolto sulla statale 106 a Bruscate grande a Sibari, nel comune di Cassano all’Ionio.

L’autoarticolato, perdendo il controllo ha travolto una Fiat Panda. All’interno dell’autovettura si trovava una donna incinta. Tanta paura ed apprensione soprattutto per la signora in attesa, che è stata trasportata all’ospedale di Rossano per alcuni accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli uomini della Polizia stradale di Trebisacce che hanno prestato i primi soccorsi alla donna. Sono intervenuti anche due ambulanze del 118 di Trebisacce e Cassano.