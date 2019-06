Pregiudicato in manette dopo aver lanciato un involucro di cocaina davanti ai carabinieri

L’uomo è stato fermato durante dei controlli sulla statale 106 lungo il litorale jonico cosentino

TREBISACCE (CS) – I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro in questo fine settimana hanno tratto in arresto un disoccupato 28enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di cocaina. Nella notte di venerdì i Carabinieri della Stazione di Trebisacce mentre espletavano un posto di controllo presso l’uscita del raddoppio della statale 106 in direzione centro storico hanno fermato una Mercedes Classe B con all’interno tre ragazzi. Il conducente è stato immediatamente riconosciuto dai militari, in quanto residente a Trebisacce e con precedenti per droga. Il giovane durante le attività di controllo ha però assunto un atteggiamento ansioso e tentato, maldestramente, dopo averlo sfilato dalla tasca del pantalone, di disfarsi di un involucro gettandolo fra le sterpaglie a bordo strada.

Il pacchetto è stato subito recuperato dai carabinieri. Al suo interno era presente della sostanza bianca, che sottoposta successivamente ai previsti accertamenti con reagenti chimici, rivelava essere cocaina purissima per un peso complessivo di circa 11 grammi, ancora da tagliare e dalla quale si sarebbero potute ottenere oltre 20 dosi per un valore di circa 1.500 euro. Nei confronti dei tre giovani è stata quindi attivata una minuziosa perquisizione personale e veicolare alla ricerca di ulteriori corpi di reato, conclusasi con esito negativo. Il ragazzo, D.G.D. 28enne del luogo, è stato quindi portato in caserma e tratto in arresto, così come concordato con la Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata dal Dott. Eugenio Facciolla. Dovrà ora comparire presso le aule del Tribunale del circondario per rispondere del reato di detenzione di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio.