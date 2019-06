Incidente sulla 107 in galleria a San Fili, un’auto si ribalta

L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 22, sulla statale 107 Silana Crotonese all’interno di una galleria nel Comune di San Fili

SAN FILI – Un incidente stradale ieri sera ha creato notevoli disagi al traffico al rientro dalle localitĂ di mare, dal Tirreno. L’impatto è avvenuto in una galleria della Statale 107 a San Fili in direzione Cosenza. Diverse le auto rimaste coinvolte, almeno tre. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Nell’impatto una Fiat 500 si è anche ribaltata. Le forze dell’ordine intervenute hanno poi lavorato per far defluire il traffico, letteralmente paralizzato per alcune ore. Non si conoscono al momento le condizioni delle persone rimaste coinvolte nell’impatto.