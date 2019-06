Incidente a Tarsia, Alex dopo giorni di coma si è spento in ospedale

Si è spento dopo 6 giorni dall’incidente avvenuto in contrada Canne a Tarsia. Era poco più che ventenne Alex Ameruso che dopo l’impatto era in coma



TARSIA (CS) – A darne notizia è stato il primo cittadino di Tarsia, che sulla sua pagina Facebook ha rivolto le sue sentite condoglianze ai famigliari del giovane che si trovava in moto insieme ad un amico quando per cause ancora da accertare il conducente aveva perso il controllo del mezzo impattando con l’asfalto. Alex Ameruso, 22 anni, era in coma, ed era arrivato in condizioni gravissime all’ospedale di Cosenza, in elisoccorso.

“Il Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale – scrive Roberto Ameruso – partecipano all’immenso dolore che ha colpito la famiglia e tutti i cari per la scomparsa del caro Alex Ameruso. Un’immane tragedia ed un dolore che colpiscono e segnano profondamente tutta la nostra comunità ”.

Entrambi i ragazzi erano stati portati all’Annunziata di Cosenza in condizioni definite critiche e Alex era in coma. I due ragazzi di 20 e 22 anni, lunedì scorso erano a bordo di una moto da cross quando sbandati finendo fuori strada sulla provinciale 241. Alex era arrivato in ospedale in condizioni disperate ed era stato prima intubato e poi trasferito in terapia intensiva. L’amico ventenne si trova ancora ricoverato in prognosi riservata.