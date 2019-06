Incidente a Torremezzo di Falconara, tre persone ferite

Incidente stradale questa mattina sulla strada statale 18 Tirrenica, a Torremezzo di Falconara Albanese.

FALCONARA ALBANESE (CS) – L’incidente si è verificato intorno alle 10.30, sulla Statale 18 Tirrenica, nei pressi dello svincolo del Parco Fabiano a Torremezzo di Falconara ed ha visto coinvolte due auto. Sarebbero tre le persone rimaste ferite tra cui una donna trasportata dai sanitari del 118, in codice giallo, all’ospedale di Cosenza. Altre due persone sono rimaste ferite e sono state portate nel nosocomio di Paola per i controlli del caso. Al momento non è stata accertata la dinamica dell’incidente sulla quale stanno lavorando gli uomini della Polizia stradale del commissariato di Paola.