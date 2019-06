Castrovillari, Massarotti: meglio essere un giovane “che è avanzato” e non un sindaco “scaduto”

Siamo orgogliosi di non aver mai votato un solo atto amministrativo di Lo Polito per i quali dovrĂ rispondere presto davanti alla Magistratura contabile

CASTROVILLARI – Per il gruppo “Insieme per Castrovillari”, rappresentato in consiglio comunale da Onofrio Massarotti, è davvero inaccettabile l’arroganza politica di Lo Polito, che «Nonostante il suo fallimento amministrativo, certificato non da noi ma dalla Corte dei Conti, invece di porgere le doverose scuse alla CittĂ , attacca il nostro rappresentante che ha dimostrato nel corso degli anni onestĂ e soprattutto coerenza politica».

E “Insieme per Castrovillari” rimprovera una serie di mancanze al sindaco di Castrovillari: «Lo Polito pensasse, se davvero è interessato, al turismo. Pensasse ad incentivare l’imprenditoria agricola giovanile con protocolli d’intesa con aziende agricole esistenti e pensasse, soprattutto, ad impedire a privati la costruzione di impianti di stoccaggio di rifiuti pericolosi nel bel mezzo di una delle più grandi aeree agricole d’Europa, pregiudicando il lavoro di più di 10mila operatori del settore. Pensasse a mettere mano alla rete idrica che sta mettendo in ginocchio la nostra Città . Ci spiegasse che fine hanno fatto gli speed control costati al comune diverse migliaia di euro e dei quali non si sa nulla, spiegasse a che cosa è servito lo staff del sindaco da lui nominato per 6 mesi e che cosa ha prodotto visto che è stato pagato con soldi pubblici, ma soprattutto pensasse a ritirare in autotutela i concorsi al comune di Castrovillari autorizzati in base al suo piano di rientro che è stato bocciato dalla Corte dei Conti. E se proprio davvero volesse fare finalmente qualcosa di buono, pensasse a stabilizzare i lavorati ex lpu ed lsu, individuando tra questi, attraverso selezione interna, le migliori figure professionali per ricoprire anche i posti direttivi che tra qui a non molto saranno scoperti».

Il movimento tiene anche a precisare che il consigliere Massarotti alla variazione di bilancio si è astenuto: «Volevamo essere collaborativi con Lo Polito per il bene della Città ed abbiamo sempre dato la nostra disponibilità a farlo senza volere nessuna poltrona o incarico in cambio, altro che politica della prima Repubblica. Purtroppo l’arroganza politica portata avanti da questo esecutivo ci ha costretto a prendere le distanze, ma nonostante tutto siamo orgogliosi di aver votato a favore del loro progetto sul palazzetto dello sport, ma siamo altresì orgogliosi di non aver mai votato favorevolmente neanche un solo atto amministrativo portato avanti dalla sua gestione per i quali Lo Polito, e non noi, dovrà rispondere presto davanti alla Magistratura contabile.

Lo Polito pensasse a concludere con decenza il suo lungo mandato elettorale e non pensasse a noi che “avanziamo”, ma a lui che è oramai un sindaco “scaduto”».