Comune cosentino ‘dimentica’ di nominare donne nella propria Giunta

I consiglieri comunali d’opposizione denunciano l’illegittimità della nuova Giunta comunale composta da soli uomini

CERCHIARA (CS) – I consiglieri comunali del Gruppo consiliare Primavera per Cerchiara, hanno depositato in Comune la richiesta al Sindaco di riformulazione della Giunta, composta da tutti consiglieri comunali di sesso maschile, in modo che si garantisca la parità di genere tra uomini e donne nell’importante organismo dell’Amministrazione comunale. La nota depositata è stata anche inviata al Consigliere regionale per le pari opportunità e al Prefetto per le loro competenze specifiche a tutela della parità di genere. L’art. 51 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale nr 1 del 2003, ha elevato a principio costituzionale la promozione di pari dignità tra uomini e donne. Principio tutelato anche dalla Legge che regola la formazione della Giunta (art 46 del Dlgs 18 agosto 2000 nr 267) che esplicitamente afferma: “il Sindaco nomina la Giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini garantendo la presenza di entrambi i sessi”, garanzia e norme che al momento risultano violate a Cerchiara. Invochiamo una nuova Giunta, in modo che vi sia almeno un consigliere comunale di sesso femminile, così come garantito dalla Costituzione e dalla Legge.