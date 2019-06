La nota dell’Amministrazione Comunale “Il Ministero dell’Ambiente, l’unico riferimento a livello nazionale, attribuisce a Villapiana la classificazione di acqua eccellente, il resto sono solouno strumentale boicottaggio nei confronti degli operatori turistici e degli imprenditori che operano sul territorio di Villapiana”

.

VILLAPIANA (CS) – “Il dato di fatto? Villapiana è balneabile. Le acque sono pulite. L’Arpacal, che è l’agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria ha trasmesso al Comune di Villapiana gli esiti dei prelievi riferiti ai punti “Baia degli Angeli” e “Torrente Satanasso”. Le analisi dei campioni di acqua di balneazione, in entrambi i casi, sono risultate conformi a quanto stabilito dalla legge”.

Lo scrive in una nota l?amministrazione comunale di Villapiana che sottolinea “non semplicemente conformi, ma di gran lunga inferiori ai valori minimi. Enterococchi intestinali minori di 10 su un valore limite 200 ed Escherichia coli inferiori ad 1 su un valore limite 500. Dai primi rilievi erano trapelate altre informazione, 240 su 200 ad esempio. Ma l’Arpacal prima di esprimersi, svolge per prassi e per opportuna fondatezza di dati, due prelievi a distanza di 48 ore. Il secondo dato ufficiale e definitivo, quindi, è quello in cui i valori sono quasi pari a zero. Ogni incidente di percorso di qualsiasi causa, imputabile ad un errore, non toglie valore al risultato definitivo: le acque a Villapiana sono tutte assolutamente balneabili”.

Danno d’immagine incalcolabile

“La stessa Arpacal – continua la nota – è tenuta a comunicare per legge al Ministero dell’Ambiente, l’unico riferimento a livello nazionale, come autorità sanitaria ed ambientale che redige il registro dei valori, i dati che da sempre attribuiscono a Villapiana la classificazione di acqua eccellente. Questi i fatti. Tutto il resto è inutile allarmismo. Tutto il resto è aver procurato un danno d’immagine incalcolabile“. Tutto il resto è strumentale boicottaggio nei confronti degli operatori turistici e degli imprenditori che operano sul territorio di Villapiana”.

“Invitiamo pertanto – conclude la nota – registrati i lusinghieri e confortanti dati sulla balneabilità delle acque, a non compromettere, con odiose ed immotivate strumentalizzazioni, il lavoro di tanti onesti ed operosi imprenditori turistici. Invitiamo a non boicottare la città di Villapiana e la sua economia. L’Amministrazione comunale, orgogliosa e fiera, vi invita a visitare il nostro litorale, a soggiornare a Villapiana, a promuovere Villapiana, così come merita e così come meritano i villapianesi”.

Buon mare! Buona Villapiana!