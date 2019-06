Vagava ferito a Mendicino. Randagio soccorso dalle guardie zoofile “Aquile ONLUS”

Il cane, grazie all’intervento delle guardie zoofile ambientali “Aquile ONLUS” di Cosenza e alla collaborazione con la polizia Municipale, Asp e associazione Onlus Mical √® stato soccorso, rifocillato e curato

.

MENDICINO (CS) – Vagava ferito in localit√† Rosario nel territorio di Mendicino. Un cane randagio, con evidente bisogno di cure, √® stato soccorso grazie all’intervento di recupero effettuato dalle guardie zoofile ambientali dell’associazione di volontariato “Le Aquile Onlus di Cosenza”, che gi√† in settimana erano intervenuti per soccorrere un cane investito, che hanno da subito attivato la collaborazione con la Polizia municipale di Mendicino, l’Asp e gli addetti alla cattura, oltre alla presenza dell’associazione Micael Onlus, rappresentata dalla signora Mariapia Anna Greco, che ha dato disponibilit√† nel prendersi cura del grosso randagio che presentava segni con ferite e vomito continuo. Il cane √® stato portano al canile sanitario dove √® stato rifocillato ed ha ricevuto le cure adeguate.