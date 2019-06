Manutenzione e pulizia del verde sulle strade provinciali in provincia di Cosenza

Gli interventi in corso riguardano l’ex strada provinciale 19 ‘Delle Calabrie’, la strada provinciale 257 (ex SS 277 ‘Di Potame’) e la strada provinciale 3 (ex SS 504 ‘Di Mormanno) in provincia di Cosenza

COSENZA – Prosegue a pieno ritmo l’impegno di Anas nella manutenzione delle strade di rientro nella Regione Calabria. Dalla data di trasferimento delle competenze di Anas al il Gruppo FS Italiane (gennaio 2019), viene assicurata senza soluzione di continuità la sorveglianza ed il pronto intervento, comprese le operazioni legate al periodo invernale. Inoltre, sono stati effettuati una serie di sopralluoghi tecnici per verificare l’effettivo stato d’uso dell’arteria e quello delle singole opere d’arte, al fine di dare corso ai primi interventi di progettazione urgente, come pavimentazione, segnaletica, dissesto idrogeologico, barriere di protezione laterale e opere in verde.

Per quanto riguarda la manutenzione delle opere in verde, sono state già avviate una serie di interventi con l’ausilio dell’impresa di manutenzione ordinaria danni ed emergenze’ ed ulteriori interventi localizzati sono giornalmente eseguiti con il personale Anas. In particolare gli interventi stanno interessando alcune strade provinciali del cosentino-. In particolare: l’ex strada provinciale 19 ‘Delle Calabrie’, la SP 257 (ex SS277 ‘Di Potame’) e la SP 3 (ex SS 504 ‘Di Mormanno) in provincia di Cosenza. Lo stato generale delle arterie trasferite dalla provincia ad Anas sono risultate in pessimo stato di manutenzione, ciò sta comportando inevitabilmente uno sforzo gestionale profuso senza soluzione di continuità dal personale Anas, al fine di recuperare un GAP manutentivo particolarmente significativo.