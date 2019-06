Oriolo: fermata auto con un arsenale

Le targhe risultavano essere state oggetto di furto pochi giorni fa in provincia di Potenza

ORIOLO – I Carabinieri della stazione di Oriolo, dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Corigliano Calabro, durante un servizio perlustrativo del territorio hanno avvistato un’autovettura station wagon procedere a fari spenti. Per tale motivo e al fine di identificare gli occupanti, hanno intimato l’alt, ma anzichĂ© fermarsi, il conducente accelerava superando l’autovettura dei Carabinieri. Dopo un lungo inseguimento per le vie di campagna del piccolo centro, i due uomini che si trovavano nella station wagon si sono buttati nella macchia mediterranea, dove, sfruttando il favore del buio, hanno fatto perdere in poco tempo le proprie tracce, ma hanno dovuto abbandonavano l’auto ancora con il motore acceso. Scatta una minuziosa perquisizione del veicolo e all’interno della Renault Laguna vi era un vero e proprio arsenale di attrezzi da scasso. Sono stati trovati ben 17 bidoni da 20 litri ancora da riempire, dei tubi di gomma e un motore artigianale, tutto materiale che sarebbe servito per asportare la benzina da diversi veicoli agricoli parcheggiati nelle campagne e dei passamontagna.

Gli accertamenti, quindi, si sono concentrati sul veicolo, che risultava, tramite verifica del telaio, essere stato radiato nel 2018 per esportazione all’estero, mentre le targhe apposte risultavano essere state oggetto di furto pochi giorni fa in provincia di Potenza. Per tali motivi tutto il materiale è stato dettagliatamente campionato e sottoposto a sequestro penale, mentre i militari della sezione operativa della Compagnia di Corigliano Calabro hanno effettuato dei rilievi sulle impronte lasciate dai fuggitivi all’interno dell’abitacolo, e sul materiale biologico rinvenuto su delle bottigliette d’acqua in plastica trovate nell’autovettura e sui passamontagna abbandonati.