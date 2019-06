Sibari, picchiava moglie e 4 figli minacciandoli di morte con mannaia e motoseghe

L’uomo violento e spesso ubriaco, un cittadino bulgaro di 50 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Corigliano Calabro per i reati di maltrattamenti in famiglia

CASSANO ALL’IONIO – L’uomo, che vive nella Frazione di Sibari del Comune di Cassano all’Ionio da diversi anni sottoponeva periodicamente la mogli e i 4 figli, di cui due minorenni, a maltrattamenti e continue minacce anche di morte. Tale comportamento veniva talvolta acuito dallo stato di ubriachezza dell’uomo, che giornalmente abusava di alcolici. Nella serata di ieri all’ennesimo episodio di violenza, uno dei figli è riuscito a scappare di casa sottraendosi all’ennesima sfuriata del padre e ha avvertito i carabinieri con una telefonata nel quale impaurito e scosso ha chiesto aiuto ai carabinieri che intervenivano in poco tempo, giungendo presso l’abitazione sita in Contrada Bruscata Grande e qui trovavano l’uomo in evidente stato di agitazione che, anche davanti i Carabinieri, urlava e sbraitava un po’ in italiano ed un po’ in bulgaro, contro i familiari rei di aver chiamato aiuto e li minacciava che l’avrebbero pagata per questo gesto.

Minacciati con una mannaia e delle motoseghe

La situazione si faceva ancora più incandescente quando i militari trovavano nelle vicinanze dell’uomo una mannaia e delle motoseghe. I figli e la moglie, una volta giunti presso la caserma dei Carabinieri, in maniera assolutamente concorde hanno confermato ai miliari che il grosso coltello e le motoseghe venivano periodicamente usate dall’uomo per minacciarli di morte. In alcuni casi era arrivato ad accendere le motoseghe e brandirle contro di loro per intimorirli ulteriormente. Gli atteggiamenti più violenti venivano indirizzati dall’uomo verso i due figli maschi e verso la consorte, che non avevano mai denunciato tale comportamento per paura. Ma ieri, all’ennesimo episodio di violenza e soprusi, hanno seriamente temuto per la loro incolumità fisica ed hanno e dopo essersi fatti coraggio hanno subito allertato i Carabinieri.

La donna, a seguito delle lesioni subite, è stata immediatamente visitata dalla locale guardia medica mentre l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, così come concordato con il P.M. di turno della Procura di Castrovillari, coordinata dal Dott. Facciolla e condotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari.