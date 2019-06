Erano in moto i due ragazzi coinvolti nell’incidente stradale a Tarsia

TARSIA – Grave incidente a Tarsia. Sono rimasti coinvolti due ragazzi che viaggiavano a bordo di una moto.

Le loro condizioni sarebbero gravi. Viaggiavano in sella alla moto in contrada Canne. Dalle prime ricostruzioni, pare che sul posto siano intervenuti l’Elicosenza e l’Elilamezia per trasportare d’urgenza i due ragazzi.

I giovani feriti si trovano all’ospedale Annunziata di Cosenza.

Appena visitati al pronto soccorso, uno dei due ragazzi è stato intubato, pare in coma, mentre l’altro ha un politrauma grave esteso.

Hanno 22 e 20 anni, e probabilmente la loro moto da cross sarebbe sbandata finendo fuori strada. Le cause sono ancora in corso di accertamento.

Ad arrivare sul posto i militari dell’Arma di Terranova da Sibari della compagnia di San Marco Argentano.