Massarotti-Lo Polito: finisce ko il sindaco in tema di ospedale ed erogazione dell’acqua

Non è facile la situazione politica a Castrovillari e cresce il dissenso nei confronti dell’Amministrazione a firma Lo Polito

CASTROVILLARI – Il Gruppo politico “Insieme per Castrovillari”, rappresentato nel Consiglio comunale da Onofrio Massarotti, tuona contro il sindaco Lo Polito: «Si autoproclama salvatore del nostro Tribunale, motivo, addirittura, perchĂ© la nostra CittĂ lo ricordi nella storia».

Massarotti però non si fa intimidire: «Restiamo davvero esterrefatti per le esternazioni del sindaco Lo Polito, ma vogliamo ricordargli che il nostro Tribunale è salvo non certo grazie a lui, ma grazie agli interventi di tutte le forze politiche e, soprattutto, grazie ad una mobilitazione popolare mai vista prima.

Ma se davvero Lo Polito detiene tutti questi poteri politici, fino ad oggi sconosciuti a tutti, perché allora non interviene per salvare anche il nostro Ospedale o risolve, una volta per tutte, la problematica della mancata erogazione di acqua, che sta mettendo in ginocchio i nostri concittadini e le nostre attività commerciali?».

«Ci teniamo a dire a Lo Polito che noi di Insieme per Castrovillari non solo, sicuramente, non lo ricorderemo per il sindaco che avrebbe salvato il nostro Tribunale, ma viceversa, dopo 7 anni di disastrosa amministrazione, lo ricorderemo per molto altro. Ovvero per il degrado urbano in cui versa la nostra Città , per i disastri economici fatti durante la sua gestione, che ci hanno portato dritti al dissesto finanziario, per la mancata capacità di gestire la macchina ed il personale comunale, per non aver presentato in tutti questi anni neanche un solo piano per riprendere il turismo ed il settore agricolo, ma presentando, di contro, soltanto proposte di ricezione di immondizia, che annullerebbero di fatto una programmazione seria e consapevole dei settori turistico ed agricolo».

Ed ecco che Insieme per Castrovillari chiosa puntando al futuro: «Caro Lo Polito ti ringraziamo per quello che hai cercato di fare fin qui, ti è riuscito tutto o quasi tutto, piuttosto male, ma preghiamo te ed altri dinosauri della politica locale, che da soltanto 30 anni siete seduti sui banchi comunali, di fare un doveroso passo indietro e dare spazio alle nuove generazioni».