Belvedere, esce di strada a bordo di un Suzuki, un morto

BELVEDERE MARITTIMO (CS) РStava tornando a casa dopo avere coltivato un suo terreno ubicato in quel luogo L.R. 74 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui ha perso la vita. Il fatto ̬ accaduto intorno alle 21 in contrada Santoianni. Alla guida di un fuoristrada Suzuki per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori dalla carreggiata.

A causa dello scarrozzamento sul manto stradale l’autovettura si è ribaltata più volte rovinando in una scarpata. Il 74enne è deceduto sul colpo, come constatato dai medici del 118 intervenuti sul posto unitamente ai carabinieri di Scalea ed ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i luoghi.

Sul posto si attende l’arrivo del medico legale per attestare il decesso avvenuto per poi dare il via libera per la restituzione della salma ai genitori.