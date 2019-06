Sarà a Sibari Ludovica Nasti, la rivelazione de l’Amica geniale

Nella sala convegni del villaggio Marlusa di Marina di Sibari, domani a partire dalle 21,30 saranno consegnati i riconoscimenti delle “Notti dello Statere”

CASSANO ALL’IONIO – Manca davvero poco ormai. Dopo l’attesa conferma dello scorso aprile sullo svolgimento dell’edizione 2019, il direttore artistico delle “Notti dello Statere”, Luca Iacobini, si appresta a far vivere il gran galà che celebra il quindicesimo anno della fortunata rassegna di Sibari.

Una sola ricchissima serata in programma domani alle 21,30, almeno per adesso una soltanto (perché ci saranno altri appuntamenti nel corso dell’anno) ma pur sempre una data che sarà un concentrato di numerosi ospiti. La kermesse “Le Notti dello Statere” è ormai un appuntamento attesissimo sullo Ionio, un momento in cui il territorio incontra il cinema e la grande fiction con i beniamini del pubblico che ricevono l’abbraccio dei fan e una accoglienza puntualmente calorosa. L’organizzazione è affidata al circolo Cinema Calabria con il prezioso supporto della Pro Loco Sibari Magna Grecia.

Nella sala convegni del villaggio Marlusa di Marina di Sibari, domani a partire dalle 21,30 saranno consegnati i riconoscimenti delle “Notti dello Statere” VX edizione a: Ludovica Nasti – Protagonista e rivelazione del successo dell’anno, “L’amica geniale”, serie tratta dall’omonimo best seller di Elena Ferrante, nonché new entry, dal 5 giugno scorso, del cast di “Un posto al sole”; Michele Rosiello – “Gomorra” e “L’isola di Pietro”; Eduardo Valdarnini – “Suburra”, la serie; Ilenia Lazzarin, Michelangelo Tommaso, Samanta Piccinetti – “Un posto al sole”; Mario Sgueglia – “Il silenzio dell’acqua”, “Rosy Abate”, la serie e “Suburra”, la serie; Francesco Acquaroli – All’attivo molti film fra cui “Diaz” e “Dogman”, nonché molte fiction tra cui “Romanzo criminale”, la serie, “Don Matteo”, “Non uccidere”, “Squadra antimafia 7”, “Solo”, “Suburra”, la serie; Antonio Gargiulo – “Un medico in famiglia”, “Don Matteo”, “Gomorra”; Madrina della serata sarà Miriam Candurro – “Un posto al sole”, “I bastardi di Pizzofalcone”.