Statale 18, autocarro sbanda e finisce fuori strada. Ferito il conducente

L’incidente poco dopo le 02:00 di questa notte a Santa Maria del Cedro sulla strada statale 18. Il grosso mezzo pesante è finito fuori strada abbattendo dei lampioni dell’illuminazione ed alcuni grossi alberi .

.

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) – Un autocarro che trasportava un carico di ortofrutta, partito dalla Sicilia e diretto a Salerno, per cause in corso di accertamento è sbandato finendo fuoristrada. L’incidente è avvenuto poco prima delle 02:00 di questa notte sulla strada Statale 18 nel Comune di Santa Maria del Cedro sul tirreno cosentino. Il grosso mezzo pesante, dopo aver perso il controllo, è finito su un lato della carreggiata, travolgendo e superando il cordolo di cemento che delimita la statale dal marciapiede che costeggia proprio alcune abitazioni, dopo aver abbattuto alcuni lampioni e dei grossi alberi.

I primi ad arrivare sono stati i Vigili del Fuoco, giunti in poco tempo sul posto dal vicino distaccamento di Scalea, che hanno subito soccorso il conducente ferito lievemente, affidandolo ai sanitari del 118 che hanno curato sul posto l’uomo per alcune escoriazioni. I vigili del fuoco hanno successivamente lavorato per quasi tutta la notte, utilizzando alcune autogru, per mettere in sicurezza l’automezzo. Operazioni rese difficoltose dalla presenza dei grossi alberi abbattuti. Sul posto anche personale della polizia stradale di Scalea, mentre si sono registrati disagi per la viabilitĂ sino al termine delle operazioni di soccorso.