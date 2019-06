Castrovillari: fare fronte comune sulla sanità

Il sindaco Mimmo Lo Polito: «Così, anche la sanità nel territorio del Pollino è ormai arrivata a limiti di guardia»

CASTROVILLARI – «La forte preoccupazione, ulteriormente rilanciata dalle associazioni del Comitato per la Difesa della Salute e dell’Ospedale di Castrovillari, è sempre stata anche quella dell’Amministrazione comunale del capoluogo del Pollino come testimoniata più volte ed ai vari livelli negli organi di gestione della sanità calabrese».

Il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, chiede alle amministrazioni locali del comprensorio «Di continuare quell’azione che li ha portati, anche attraverso l’autoconvocazione presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, a tutelare il diritto alla salute ed all’assistenza dei cittadini e, in particolare, ad affermare maggiormente l’importanza dei servizi erogati dalle varie unità ed a riprendere e scongiurare ciò che si stava per perdere con la distrazione del personale per una superficiale amministrazione organizzativa».

Il problema del laboratorio di analisi, ortopedia, chirurgia, pediatria e le sale operatorie hanno portato ad interloquire l’Amministrazione: «Anche con la Regione oltre che con i commissari per le problematiche del nosocomio di Castrovillari quanto per i presidi dell’area verso i quali è sempre più urgente una continua vigilanza e coinvolgimento dei comuni e dei sindaci, insieme. Così, anche la sanità nel territorio del Pollino è ormai arrivata a limiti di guardia. Da qui il nostro impegno a continuare insieme agli altri comuni per una responsabilità condivisa a servizio della persona e del grande, acuto bisogno di salute».