Giornata Internazionale contro i maltrattamenti sugli anziani “open day a Villa Adelchi”

La struttura di Longobardi Marina, unica Rsa in Calabria ad aver ottenuto il prestigioso Bollino RosaArgento, organizza l’evento “Open Day” che si svolger√† venerd√¨ 14 giugno dalle ore 10:00

 .

LONGOBARDI (CS) – L’iniziativa √® inserita all’interno della “Giornata Mondiale Contro il Maltrattamento delle Persone Anziane” con l’obiettivo di far conoscere le RSA contrassegnate con i bollini RosaArgento assegnati da Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere – Osservatorio nazionale sulla salute della donna, con il patrocinio di 9 Societ√† Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli anziani. I Bollini RosaArgento sono il riconoscimento attribuito alle Rsa, pubbliche o private accreditate, in possesso di requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti, considerati importanti per garantire la migliore accoglienza degli ospiti.

Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere premia 153 RSA nella seconda edizione del bando biennale 2019-2020 con il patrocinio delle principali Societ√† scientifiche e Associazioni italiane in ambito geriatrico. Villa Adelchi, unica RSA premiata in Calabria, ha ricevuto 3 Bollini Rosa Argento come riconoscimento massimo per i requisiti a garantire non solo una gestione efficace e sicura dell’ospite, ma anche un’assistenza umana e personalizzata. Villa Adelchi √® entrata cos√¨ a far parte di un Network segnalato di strutture presenti in tutto il territorio Nazionale.

Programma della giornata (dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00)

^ Visita e presentazione della struttura

^ Incontro con l’equipe multidisciplinare

^ InfoPoint con divulgazione di materiale informativo

^ Presentazione di attività psicoeducative, psicomotorie di gruppo e laboratori artistici, occupazionali e di stimolazione sensoriale svolte quotidianamente dagli ospiti

^ Incontro con i referenti di  A.CAL.MA.R. (Associazione  Calabra Malati Reumatici)

N.B. a causa delle particolari condizioni climatiche, le attività esterne si svolgeranno nella sessione mattutina