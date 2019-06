Scalea, fiamme in un appartamento del centro

Il rogo ha interessato un’abitazione situata in pieno centro a Scalea. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a domare subito le fiamme. Nessuno √® rimasto ferito .





SCALEA (CS) – Un incendio √® divampato questa mattina in un’abitazione situata al 3¬į piano di un condominio in via Martiri XVI Marzo, nel centro della cittadina dell’alto tirreno cosentino. L’incendio avrebbe avuto origine da un corto circuito al frigorifero posto nella cucina di un appartamento che √® andata completamente distrutta. Annerite le pareti della restante parte dell’abitazione.

Nessuna conseguenza, fortunatamente, per i¬†condomini che hanno visto il fumo nero e le fiamme uscire dall’appartamento ed hanno immediatamente avvertito i vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cosenza. Dal vicino distaccamento sono intervenuti due automezzi che prontamente hanno domato le fiamme. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Scalea, diretti dal capitano Andrea Massari.