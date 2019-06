Cassano, incidente mortale: due morti e due feriti (Foto)

Un probabile scontro frontale tra una Fiat Multipla e una Renault Scenic sulla Statale 534. A perdere la vita i due conducenti entrambi di 45 anni

CASSANO (CS) – Un bilancio pesante quello di due morti e due feriti a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle 22.30 in contrada Stombi sulla Statale 534. Le auto sono distrutte ed irriconoscibili. Uno scenario devastante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari e i volontari del distaccamento di Trebisacce e i militari dell’Arma.

Uno dei conducenti √® stato ritrovato all’esterno della vettura. L’altro giaceva senza vita in macchina, accartocciato tra le lamiere. Ad estrarlo sono intervenuti i vigili del fuoco. Feriti una donna ed un ragazza, madre e figlia, prese in cura dai sanitari del 118 e trasportate rispettivamente negli ospedali di Cosenza e Corigliano. In una delle vetture √® stato rinvenuto un passeggino che ha fatto scattare una attenta ricognizione da parte degli uomini del 115 che, fortunatamente, ha dato esito negativo.

Sul posto si attende l’arrivo del medico legale per certificare la morte. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dei fatti. La strada rimarr√† chiusa fino alla rimozione delle salme