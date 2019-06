Lite in un circolo a Spezzano finisce a coltellate, arrestato un ventottenne

Prima la denuncia, e oggi la misura cautelare in carcere nei confronti del 28enne accusato di aver ferito a coltellate il titolare di un locale di Spezzano Albanese



SPEZZANO ALBANESE(CS) – I carabinieri stamattina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Castrovillari, su richiesta della locale Procura nei confronti di E.G. 28 anni, in relazione all’aggressione a coltellate, avvenuta la notte tra l’11 e 12 maggio in un locale a Spezzano Albanese. Le indagini, coordinate dal procuratore Facciolla, e dal sostituto procuratore Gallone, erano scattate dalla notte, erano circa le 2.00, di domenica 12 maggio, all’interno di un circolo privato di Spezzano.

Due giovani del posto infatti, si erano fronteggiati dapprima verbalmente e poi sono passati alle mani e allo scontro fisico. Uno degli avventori, brandendo un coltello da cucina, aveva colpito allo stomaco il proprietario del circolo, per poi allontanarsi precipitosamente eludendo anche il tentativo di altri clienti presenti nel locale di bloccarne la fuga.

La vittima dell’aggressione venne portata al pronto soccorso di Castrovillari e ricoverata in prognosi riservata a seguito della ferita, non risultando comunque in pericolo di vita. Arrivata la chiamata al 112 i carabinieri hanno effettuato un accurato sopralluogo sulla scena dell’aggressione, dove hanno rinvenuto e sequestrato un coltello da cucina, con lama da 7cm e puntale acuminato recante tracce di sangue. Il coltello è risultato appartenere all’autore del gesto, il quale – sentiti i testimoni presenti e ricostruita compiutamente la dinamica dei fatti – è stato individuato. Scattate le ricerche il 28enne, a distanza di poche ore, era stato rintracciato presso la propria abitazione dai carabinieri e portato al Comando compagnia di San Marco Argentano dove è stato denunciato per lesioni personali aggravate e porto di armi o oggetti atti ad offendere.