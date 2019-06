NOMI – La nuova Giunta di Mendicino. Scelti gli assessori e assegnate le deleghe

Il sindaco Antonio Palermo ha convocato per il giorno mercoledì 12 giugno 2019 alle ore 18:00, il primo consiglio comunale di Mendicino dopo le elezioni amministrative del 26 maggio. Scelti tutti gli assessori e assegnate le varie deleghe

.

MENDICINO (CS) – E’ stato convocato per mercoledì 12 giugno 2019 alle ore 18:00 nella Sala consiliare il primo consiglio comunale del Comune di Mendicino dopo le recenti elezioni amministrative che hanno visto la riconferma del sindaco Antonio Palermo (qui i dati). Sei i punti all’ordine del giorno. Si comincia con l’esame delle condizioni di candidabilitĂ , eleggibilitĂ ed incompatibilitĂ alla carica di Sindaco e Consiglieri Comunali e quindi convalida degli eletti. Si passerĂ poi ad eleggere il presidente del Consiglio Comunale ed il vicepresidente. SarĂ poi il momento del giuramento del Sindaco, la comunicazione della nomina degli Assessori, del Vicesindaco e delle deleghe assegnate ai Consiglieri Comunali. A seguire l’elezione delle commissioni: Elettorale e Consiliari permanenti.

La giunta del “Palermo bis”: le deleghe e gli Assessori

A ricoprire la carica di vicesindaco e assessore al Bilancio sarĂ Angelo Greco. Le deleghe urbanistica, scuola e pubblica istruzione, edilizia scolastica, viabilitĂ , trasporti e mobilitĂ sostenibile e comitati di quartiere saranno affidate all’assessore Irma Bucarelli.

Ignazio Giordano assessore welfare e politiche sociali, terzo settore e politiche di integrazione, protezione civile e contrasto al randagismo

Rossella Giordano assessore alle attivitĂ economiche e produttive, commercio, agricoltura e turismo ed eventi. Al consigliere delegato Roberto Caputo sport e impiantistica sportiva, valorizzazione monte Cocuzzo e patrimonio boschivo. Alla consigliera Margherita Ricci le deleghe cultura, politiche di genere, pari opportunitĂ e contrasto al fenomeno della violenza sulle donne, legalitĂ e trasparenza. Al consigliere Stefano Borselli associazionismo, volontariato, politiche giovanili e tempo libero.

“Inizia un nuovo percorso e invito tutti i cittadini – ha dichiarato il primo cittadino Antonio Palermo – a prendere parte a questo primo Consiglio e anche ai successivi, in modo da partecipare attivamente alla vita pubblica e allo sviluppo della nostra comunitĂ “.