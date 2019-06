Studente di Castrovillari al Campionato nazionale di scacchi

Nella gara i giovani scacchisti Massimo Lo Polito, Malachy Parisi e Angelo Oppido si sono tutti piazzati ai vertici della classifica

CASTROVILLARI – Il gioco degli scacchi non è solo uno sport, abitua al rispetto per l’altro, a costruire l’autostima, ad organizzare strategia e tattica e, soprattutto, abitua alle regole. L’istituto “Mattei Pitagora Calvosa”, guidato dal dirigente scolastico, Bruno Barreca ne ha colto i vantaggi per la formazione scolastica e si è sempre profuso affinchĂ© i propri allievi si cimentassero con responsabilitĂ nella disciplina degli scacchi, facendoli misurare anche con avversari esterni.

Così una rappresentativa di studenti del corso di Scienze applicate ha superato la fase provinciale dei campionati under 16 e ottenuto ottimi posizionamenti nel Campionato regionale, che si è tenutosi a Longobardi.

Nella gara i giovani scacchisti Massimo Lo Polito (1°B) Malachy Parisi (2°A) e Angelo Oppido (2°A) si sono tutti piazzati ai vertici della classifica. Angelo Oppido, classificatosi al secondo posto, parteciperà alla fase nazionale della prestigiosa competizione riconosciuta dalla Federazione Scacchistica Italiana, che si svolgerà a Salsomaggiore Terme dal 7 al 14 luglio. Un plauso oltre che al preside va anche alla docente Mariella Greco e ai giovani scacchisti.