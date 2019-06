Dissesto Castrovillari: nessuna ricaduta sul personale

«Resta il rammarico perché tutti gli sforzi fatti, tutti i sacrifici, tutti i risparmi non hanno meritato, secondo la Corte, il premio dell’approvazione»

CASTROVILLARI – Dissesto: nessuna ricaduta sul personale. «Non vi sarà alcuna situazione di esubero del personale comunale, perché abbondantemente rispettoso, quello in servizio, dei parametri di legge che prevedono un dipendente ogni 159 abitanti, e neanche ricadute negative poiché garantiremo il nostro impegno per assicurare gli obblighi presi, con la salvaguardia dei dipendenti». Lo ha affermato il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, che nell’assemblea con i dipendenti, ha spiegato cosa comporterà , per il capoluogo del Pollino, il dissesto e determina il rigetto del piano di riequilibrio pluriennale da parte delle sezioni riunite della corte dei Conti a cui il comune aveva fatto ricorso.

«L’impegno sarà quello di recuperare l’evasione, onorando i debiti e continuando sulla strada della razionalizzazione della spesa. Questi impegni come quelli già realizzati ed in programmazione, li andremo a spiegare in ogni piazza a partire dal Consiglio comunale».

Durante la riunione il primo cittadino ha assicurato il normale svolgimento dei concorsi avviati e la volontà di crearne altri, ribadendo che con le 107 unità in servizio a tempo indeterminato nell’ente (da fine anno 12 in pensione), insieme alle 41 a tempo determinato, l’impianto del personale non avrà alcuna ripercussione dal dissesto. «Anzi- ha aggiunto- si sta lavorando pure per un nuovo piano di assunzione che desidera stabilizzare gli ex lsu-lpu per i quali, comunque, tutti i comuni come il nostro hanno bisogno anche di una norma del legislatore.

«Resta il rammarico per l’operato svolto, perché tutti gli sforzi fatti, tutti i sacrifici posti in essere, tutti i risparmi necessari a garantire una gestione in equilibrio dei conti non hanno meritato, secondo la Corte, il premio dell’approvazione. Una sola consolazione: la determinazione della massa debitoria, che verrà fatta dalla terna dell’organo di liquidazione, renderà giustizia su chi ed in quale periodo ha generato i debiti che segnano il comune di Castrovillari».