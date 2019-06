Chiudono il supermercato e ‘smaltiscono’ rifiuti nei boschi, denunciati padre e figlio

Sono tre i siti, dove i carabinieri hanno trovato rifiuti di ogni genere, persino detersivi che andavano ad inquinare le falde acquifere.

SAN DEMETRIO CORONE (CS) – I carabinieri li hanno denunciati per abbandono di rifiuti pericolosi e speciali su aree non autorizzate. Protagonisti dell’ennesima vicenda di inciviltĂ sono padre e figlio di 69 e 40 anni, titolari di un supermercato a San Demetrio Corone. I due dovevano rinnovare la loro attivitĂ e per questo motivo, hanno pensato di disfarsi della merce avanzata e del materiale di risulta dei lavori, in sacchi neri sigillati, abbandonati in un’area boschiva di San Demetrio Corone.

Vere e proprie discariche, quelle scoperte dai carabinieri di Corigliano, in localitĂ Rota e Fontana d’Andrea con decine di sacchi neri colmi di materiale di risulta, generi alimentari scaduti, piccoli elettrodomestici e detersivi, tutti con il marchio della catena di supermercati. Dalle indagini è emerso che i due denunciati avevano chiuso da mesi la vecchia attivitĂ per trasferirsi in un nuovo locale.