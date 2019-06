Trebisacce: “Liberi di volare” al Filangieri

Il progetto, che coinvolge tre province d’Italia, Cosenza, Reggio Calabria e Roma, è promosso dall’associazione di promozione sociale Unipromos

TREBISACCE – Primo appuntamento all’Istituto tecnico statale “Filangieri” di Trebisacce la per ill progetto “Liberi di volare” di Unipromos. La finalitĂ dell’ iniziativa è formare e informare i ragazzi per prevenire le dipendenze patologiche e i rischi correlati, attraverso l’introduzione di nuove strategie di peer education. Droga, alcol, bullismo e cyberbullismo, ludopatia, solitudine virtuale sono i cancri che affliggono in particolar modo la gioventĂą che potrebbe intraprendere comportamenti a rischio. L’obiettivo è creare un comune cammino verso la prevenzione sull’uso e sull’abuso di sostanze psicoattive e di contrasto a modelli di comportamento patologici, per conoscere le loro paure ed affrontarle. Hanno partecipato il sindaco di Trebisacce Franco Mundo,  l’assessore all’istruzione del comune di Trebisacce Roberta Romanelli, il dirigente scolastico Laura Gioia, Benedetto Di Iacovo,  coordinatore del progetto Liberi di Volare Unipromos,  Giuseppe Clausi responsabile tecnico del progetto, Gaetano Dattoli docente dell’istituto Filangieri e il prof. Domenico Marino. Il progetto, che coinvolge tre province d’Italia, Cosenza, Reggio Calabria e Roma, è promosso dall’Associazione di promozione sociale Unipromos. Il progetto avrĂ diverse articolazioni a partire da un comitato scientifico con differenti materie specialistiche: sociologia del lavoro, economica, mondo del lavoro e mondo della scuola ed economia. «Ho dato la disponibilitĂ a questo progetto – ha dichiarato l’assessore Roberta Romanelli – perchĂ© non solo era un momento di confronto sul tema di rilevanza sociale, ma era anche l’occasione per far emergere nell’ambito della scuola quelle che sono situazioni di disagio che per essere risolte richiedono l’intervento esterno. Ho ricordato ai ragazzi che loro hanno il diritto di crescere felici e che noi dobbiamo porre in essere tutto quanto è necessario per tutelare questo diritto. Ma ho detto loro che hanno anche il dovere di essere felici perchĂ© le dipendenze non fanno male soltanto a chi ne soffre ma anche agli affetti».