A Castrovillari “Sotto lo stesso Cielo”

Ospite speciale, Antonino Masuri, in Kenia dal 2007 per il sostegno a distanza della fondazione Avsi

CASTROVILLARI – “Sotto lo stesso Cielo” è il titolo della serata internazionale svolta a Castrovillari nel salone parrocchiale di San Girolamo. Sono state “alzate” “le tende di Avsi, Associazione Volontari per il Servizio Internazionale, per una condivisione del bene persona. Ospite speciale, Antonino Masuri, in Kenia dal 2007 per il sostegno a distanza della fondazione Avsi. «L’occasione, di solidarietĂ , i cui proventi servono per affrontare le emergenze di popoli che vivono, al loro interno, disagio, povertĂ diffusa ed emarginazione, è parte di un cammino, nonchĂ© l’esito di un impegno che l’organismo porta avanti a tutela della dignitĂ umana coinvolgendo ed implicando».