Cantine Spadafora Aperte: domenica una giornata all’insegna del ‘mondo Wine’

L’evento, gratuito, è in programma domenica prossima, 9 giugno, nella struttura di Piano Lago di Mangone, dalle ore 10:00 alle ore 16:00

PIANO LAGO (CS) – Le Cantine Spadafora 1915 anche quest’anno aderiscono all’iniziativa promossa dal movimento “Turimo del Vino, Cantine Aperte”. L’evento è rivolto a tutti gli appassionati del mondo wine, e ai degustatori dell’eccellenze enogastronomiche calabresi, con lo scopo di mettere in luce e di confermare le grandi potenzialitĂ espresse nel campo vitivinicolo dall’aziende autoctone, rappresentanti in Italia e nel mondo dei preziosi risultati raggiunti nel campo dell’enologia regionale.

Le visite inizieranno alle ore 10:00 e si concluderanno alle ore 16:00. E’ necessario prenotarsi per poter consentire allo staff di poter accogliere nel miglior modo possibile i visitatori, così da poter garantire un servizio di accoglienza e visita ottimale.

Le visite saranno divise per fasce orarie di 1 ora, con gruppi di massimo 25 persone, che verranno guidate all’interno delle cantine, nei luoghi dove avvengono i principali processi di vinificazione, fermentazione, ed evoluzione dei prodotti vitivinicoli.

Gli ospiti potranno poi soffermarsi con i professionisti dell’AIS Calabria ( Associazione Italiana Sommelier ), i quali proporranno 4 etichette selezionate della linea “Top Quality Gold” destinata al comparto Ho.Re.Ca.

Inoltre si potrĂ usufruire della presenza di angoli di degustazione gastronomica, con piccole aziende locali, che ci delizieranno con pietanze tipiche territoriali. A incorniciare questo simpatico e interessante evento, direttamente da The Voice con la sua calda ed esplosiva voce, Fil Mama.

Ricordiamo a tutti coloro che volessero partecipare a questa iniziativa, che l’ingresso è gratuito. L’unico obbligo sarĂ quello di consegnare come cauzione 5,00 euro all’ingresso per utilizzare un calice con relativa tasca a tracollo, per le degustazioni. Alla fine del percorso enogastronomico, alla riconsegna del calice e della tasca, la cauzione vi verrĂ prontamente restituita.

In via del tutto eccezionale nella sola giornata dell’evento, le 4 etichette selezionate per la degustazione saranno vendute al costo di 10,00 euro.

Casa Spadafora è pronta ad accogliere quanti vorranno partecipare e per questo attende le prenotazioni che possono essere effettuate al numero: 0984 – 969080.