CASSANO ALL’IONIO – Niente acqua per Cassano. Più precisamente resta in vigore l’ordinanza che interessa Cassano centro, Doria, Sibari e Marina di Sibari per il divieto di usare l’acqua per usi domestici e personali. La Commissione Straordinaria del Comune di Cassano aveva disposto, a scopo preventivo e cautelativo, il non utilizzo dell’acqua potabile per uso umano, avendo l’Asp di Cosenza, riscontrato non conformità rispetto ai livelli minimi di norma. Già dalla scorsa settimana, quando si verificò carenza nell’approvvigionamento nella rete comunale, con conseguenti disagi all’utenza, gli uffici dell’ente, avevano messo in cantiere interventi di controllo, di disinfettazione e di pulizia dei sistemi di accumulo presenti sul territorio. A Marina di Sibari, in particolare, analogo procedimento, ha interessato i potabilizzatori. Pertanto, in attesa dei risultati delle analisi effettuate dal Comune di Cassano in autotutela e di quelli dall’Asp di Cosenza, che dovrebbero esser trasmessi all’ente locale entro i prossimi giorni, resta in vigore l’ordinanza contingibile e urgente che interessa Cassano centro, Doria, Sibari e Marina di Sibari.