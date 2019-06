Cantine aperte, storie di bottiglie e territorio

Ben diciotto le cantine coinvolte nell’iniziativa regionale che trasforma le cantine in avamposti di racconto del territorio e spazio di socialitĂ

CASTROVILLARI – Degustazioni, visite in cantine, conoscenza diretta dei produttori. Ma anche musica, arte, degustazione di prodotti tipici. Cantine Aperte è una vera festa del vino che incontra il territorio e ne restituisce l’anima vera e profonda. Un appuntamento che si rinnova anche in Calabria con una formula di promozione del territorio unica nel suo genere messa in piedi dal Movimento Turismo Vino che in Calabria è presieduto da Pierluigi Aceti. Ben diciotto le cantine coinvolte nell’iniziativa regionale che trasforma le cantine in avamposti di racconto del territorio e spazio di socialitĂ e promozione delle eccellenze gastronomiche calabresi, in stretta sinergia con i produttori dell’agroalimentare. «Il dinamismo importante che c’è sul territorio regionale attorno al mondo del vino ci permette di far conoscere la bellezza culturale, gastronomica e paesaggistica degli areali calabresi – ha ricordato Aceti – rilanciando e promuovendo la nostra azione sui territori rimarcando la voglia di raccontare lo stretto legame con il contesto produttivo, valorizzando la cultura del vino di qualitĂ , ecosostenibile e nel rispetto del giusto equilibrio tra innovazione e tradizione». Il movimento turismo del vino negli anni è cresciuto e si è consolidato come realtĂ capace di intercettare il bisogno e la voglia dei produttori di innestarsi nel grande segmento del turismo enogastronomico che in Italia muove migliaia di appassionati e crea indotto che va canalizzato a beneficio dei territori in stretta sinergia con le istituzioni locali e regionali, offendo una «strategia d’insieme che ci veda protagonisti allo stesso tavolo per creare economia sostenibile e racconto della biodiversità ».