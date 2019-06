La scuola media “Troccoli” a Scampia

L’antimafia   sociale   come   antidoto   alla   cultura   della   violenza   criminale  e   l’istruzione   come strumento di formazione delle coscienze libere

CASSANO ALL‚ÄôIONIO – L‚Äôantimafia¬†¬† sociale¬†¬† come¬†¬† antidoto¬†¬† alla¬†¬† cultura¬†¬† della¬†¬† violenza¬†¬† criminale¬†¬† e¬†¬† l‚Äôistruzione¬†¬† come strumento di formazione delle coscienze libere. √ą stato questo il tema dell‚Äôincontro che s‚Äô√® tenuto a Scampia, quartiere di Napoli, e al quale hanno partecipato, tra gli altri, i ragazzi della scuola media ‚ÄúTroccoli‚ÄĚ di Lauropoli. Nel corso dell‚Äôincontro i ragazzi hanno potuto conoscere, grazie all‚Äôeducatrice Alexandra, le attivit√† dell‚ÄôOfficina delle Culture ‚ÄúGelsomina Verde‚ÄĚ, nei cui spazi, ad esempio, sono state allestite la biblioteca e una sala di lettura attrezzata, √® un ex istituto scolastico utilizzato per anni dalla camorra come deposito di armi e ricovero abusivo per tossicodipendenti. Ciro Corona, presidente dell‚ÄôAssociazione (R)esistenza Anticamorra, insieme a 2500 volontari l‚Äôha bonificato e riqualificato come punto di incontro e promozione culturale del quartiere.

Esempi di come pure a Scampia¬†¬† si¬†¬† possa¬†¬† resistere¬†¬† alla¬†¬† ‚Äėndrangheta.¬†¬† Un¬†¬† insegnamento¬†¬† importante¬†¬† per¬†¬† chi¬†¬† viene¬†¬† dalla Calabria, terra di ‚Äėndrangheta, attualmente l‚Äôorganizzazione criminale pi√Ļ potente al mondo. Ad accompagnare i ragazzi della Troccoli √® stato il docente Claudio Dionesalvi. Dopo il seminario, gli studenti hanno visitato le Vele di Scampia e i presidi di resistenza civile che nel quartiere operano dal basso contro la camorra. L‚Äôiniziativa si inserisce nell‚Äôambito delle attivit√† antimafia del Campus estivo¬†¬† dell‚Äôassociazione¬†¬† partenopea (R)Esistenza¬†¬† Anticamorra, che¬† ¬†sta¬†¬† richiamando¬†¬† a¬†¬† Napoli studenti da tutto il Paese.