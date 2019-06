Viaggiava sulla statale 106 con a bordo tre chili di hashish

L’uomo è stato fermato e arrestato in provincia di Cosenza

CROSIA (CS) – Nel tardo pomeriggio di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Mirto Crosia insieme ai colleghi della Stazione Carabinieri di Rossano e dell’Aliquota Radiomobile di Rossano, hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti C. D. R., di Crosia classe 1968, volto noto alle forze dell’ordine. L’uomo, intorno alle 17.00, a bordo della propria autovettura, stava percorrendo la Strada Statale 106 nel tratto che collega Calopezzati alla frazione marina di Crosia. Proprio in quel punto erano presenti i militari dell’Arma che stavano svolgendo un servizio di controllo alla circolazione stradale.

I militari hanno notato che il conducente, alla vista del dispositivo di controllo, rallentava la propria marcia e, insospettiti dall’andamento dell’autovettura e riconosciuto l’uomo alla guida, una volta avvicinatosi, hanno intimato l’alt ed hanno effettuato il controllo. L’atteggiamento del conducente ha destato sospetto e, pertanto, i controlli sono stati effettuati sulla persona nonché sul veicolo e, a seguito di accurata perquisizione, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto una quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish pari a tre chilogrammi, suddivisa in 30 “panetti” da centro grammi ciascuno. Alcuni erano occultati nel vano motore, mentre altri sotto il sedile posteriore dell’autovettura.

Alla luce del rinvenimento, per il cinquantunenne sono scattate le manette. Su disposizione del Magistrato di turno della Procura di Castrovillari, diretta dal Procuratore della Repubblica Dott. Eugenio Facciolla, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Castrovillari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Lo stupefacente, sul mercato, avrebbe fruttato un illecito guadagno di oltre trentamila euro. Il sequestro di ieri rientra certamente tra quelli più consistenti in ordine a tutte le attività svolte dai militari dell’Arma nel delicato settore che, comunque, vengono condotte senza soluzione di continuità .