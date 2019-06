Abbandona rifiuti speciali da allevamento zootecnico, denunciato

Rifiuti agronomici derivanti da un’azienda agricola. La zona interessata ricade nel Parco Nazionale del Pollino

MORANO CALABRO (CS) – I militari della Stazione Carabinieri Parco di Morano Calabro hanno denunciato all’AutoritĂ Giudiziaria il proprietario di un’azienda agricola per gestione illecita di rifiuti. In particolare durante un controllo in località “Pomarita” di Morano Calabro, una pattuglia ha rinvenuto su un terreno seminativo, nei pressi di una strada, un ingente quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi del tipo agronomico provenienti da un allevamento zootecnico.

La zona interessata a tale abbandono ricade nel Parco Nazionale del Pollino nei pressi di un corso d’acqua che attraversa la piana di Campotenese . I cumuli di rifiuti, compattati con il tempo, sono stati rinvenuti ricoperti di erbacce infestanti che confermano l’abbandono avvenuto da tempo e senza alcun accorgimento per prevenire rischi igienico-sanitari. Il controllo ha anche permesso di individuare il responsabile dell’abbandono e di accertare che lo stesso è stata effettuato senza alcuna autorizzazione e modalità prevista dalla normativa. L’uomo, titolare di una azienda del luogo, è stato denunciato e l’area posta sotto sequestro.