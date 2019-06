Si parte oggi alle ore 17.30 con le guide Andrea Vacchiano e Gaetano Sangineti che propongono una passeggiata a Colle Marcione e Collo della Ciuca

CIVITA – Ricco programma per la Marathon degli Aragonesi. E non ci sono soltanto le bici. Si parte oggi alle ore 17.30 con le guide Andrea Vacchiano e Gaetano Sangineti che propongono una passeggiata a Colle Marcione e Collo della Ciuca e la visita al punto grifoni, una delle specie faunistiche reintrodotta sul Pollino grazie ad un progetto di reintroduzione che vede proprio a Civita, sulle Gole del Raganello, la colonia più importante.

Domani, invece, nella mattinata della gara, alle ore 10 dalla piazza centrale di Civita, subito dopo la partenza della Marathon, trekking nel borgo alla scoperta delle sue bellezze in attesa dell’arrivo dei partecipanti. Tutte le escursioni sono gratuite e non presentano alcuna difficoltà , ma con obbligo di prenotazione. Intanto prosegue la corsa alle iscrizioni per la gara dell’Imperticata che ha già superato la soglia dei 300 partecipanti, annunciandosi anche quest’anno come una delle gare più popolate di bikers del circuito del Trofeo dei Parchi. L’evento nato come momento di promozione del Parco nazionale del Pollino propone, in collaborazione con le Guide Ufficiali del Parco, un programma di escursioni per conoscere da vicino le meraviglie naturalistiche della più grande area protetta italiana. La bici può essere un pretesto, per tanti accompagnatori dei corridori in gara, per spingersi al Sud e visitare il parco nazionale più grande d’Italia. La Marathon degli Aragonesi, infatti, è nata con l’intento di essere momento di promozione e valorizzazione dell’area calabro – lucana, non solo con la gara per ruote grasse che permette alle centinaia di corridori di conoscere da vicino il Pollino ed i suoi aspetti più selvaggi e naturali, ma anche agli accompagnatori che in gran numero di muovo al seguito dei bikers. Ecco così che l’Associazione dilettantistica Ciclistica Castrovillari da anni ha stretto una forte sinergia collaborativa con le Guide ufficiali del Parco che propongono, per i giorni pre-gara, un calendario di escursioni per conoscere da vicino il territorio e le sue bellezze paesaggistiche.