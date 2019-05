Ponte Saraceno: ancora un flop e Mundo sbotta contro la Provincia

È un problema di malte, non di volontà , ci vuole pazienza

TREBISACCE – Il Ponte Saraceno non verrà riaperto al traffico. Nemmeno una sola corsia, così come si era sperato. E Mundo, il sindaco di Trebisacce, sbotta contro la Provincia. Non sono stati mantenuti i patti, ilponte doveva essere riaperto il 30 maggio. È ancora chiuso, ma non c’è ancora una data certa di riapertura e Trebisacce e Villapiana restano isolate. «Ciò che si è verificato è veramente assurdo e inconcepibile, pur comprendendo i timori di un ipotetico, ma non provato, pericolo». Commenta così il sindaco Mundo e continua: «Nel manifestare tutto il nostro disappunto per l’increscioso e prevedibile problema, si avvisa fin d’ora che non saranno consentiti ulteriori ritardi che, allo stato attuale, risultano dilatori proprio per l’approssimazione e la superficialità nella gestione ed esecuzione dell’intervento di ripristino del viadotto Saraceno. Se i lavori non saranno completati in tempi brevi si avvieranno le opportune iniziative, nonché saranno adottati idonei provvedimenti per ovviare ai danni gravi e irreparabili che la chiusura della strada ha provocato».

Il transito stradale sulla statale 253 resta bloccato e il dirigente della Viabilità della Provincia di Cosenza, l’ingegnere Le Piane ha comunicato: «Le prove di carico previste non possono essere espletate in quanto la direzione dei lavori ha rappresentato che le malte utilizzate per il ripristino strutturale, non hanno raggiunto la capacità di resistenza necessaria a sopportare le sollecitazioni prodotte dai carichi di prova. Comunque si informa che appena raggiunta la resistenza necessaria delle malte di ripristino delle travi portanti longitudinali, si provvederà attraverso laboratorio specializzato all’esecuzione delle prove». È un problema di malte, non di volontà , ci vuole pazienza.