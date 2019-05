Giuseppe Belcastro aveva già manifestato al Prefetto l’enorme disagio provocato dalla chiusura dell’ufficio, con gli utenti riversati presso l’unico sportello funzionante e che provoca file lunghissime. Questa mattina la nuova protesta all’Asp di Cosenza per quello che ritiene un atto “incomprensibile ed inaccettabile”

.

COSENZA – Non demorde il sindaco Belcastro rispetto alle gravissime problematiche di accesso al servizio di prenotazione e pagamento ticket venutesi a creare  a San Giovanni in Fiore dopo la decisione di chiudere l’ufficio preposto presso l’ospedale cittadino. Una situazione paradossale che, come denunciato ieri dallo stesso sindaco, sta provocando enormi disagi tra i cittadini/utenti, costretti a sopportare file lunghissime alla fine delle quali, a volte, non si riesce neppure ad avere soddisfatte le prestazioni richieste.

“Anche questa mattina mi sono recato presso gli uffici dell’Asp di Cosenza per  manifestare, a nome dell’intera collettività sangiovannese, le sacrosante proteste verso un atto che rimane ancora incomprensibile ed inaccettabile e per chiedere, quindi,  la riapertura dell’ufficio ticket – afferma Pino Belcastro –  I disagi che si stanno registrando presso l’unico sportello funzionante ubicato nel distretto sanitario sono inaccettabili per i pazienti e per le loro famiglie, che hanno il sacrosanto diritto di poter accedere il più  agevolmente possibile  a questo servizio.  Ho, pertanto, sentito il dirigente amministrativo dell’Asp di Cosenza, Elio Bozzo, al quale ho riportato il malessere che vive la comunità e tutta la mia amarezza e prostrazione per l’ennesima criticità  che siamo costretti a vivere in campo sanitario. Il dott. Bozzo mi ha assicurato massima attenzione e disponibilità per la soluzione della problematica. Intanto invito i miei concittadini ad utilizzare anche il servizio prenotazione e pagamento ticket attivo nelle farmacie cittadine convenzionate ed abilitate. Ciò può momentaneamente limitare  il disservizio, nell’attesa che tale problematica sia affrontata e risolta definitivamente. Nelle more, per quanto è nelle possibilità e nelle competenze del Comune, mi sono dichiarato disponibile sin da subito  ad attuare ogni atto ed iniziativa utile alla soluzione del problema”.

“Che sia chiaro a tutti però – conclude il sindaco Belcastro – sui temi della  sanità , sulla garanzia del diritto alla cura dei sangiovannesi  non faremo mai passi indietro e continueremo a batterci per avere un sistema sanitario efficace ed efficiente, rispondente ai bisogni ed alla salvaguardia della salute dei nostri concittadini”.