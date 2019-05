Risse per i disservizi sanitari in Sila

Caos e mancata erogazione di prestazioni sanitarie, protesta anche il sindaco di San Giovanni in Fiore

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – “La chiusura dell’ufficio ticket nei pressi dell’ospedale civile della nostra città sta creando, presso l’altro sportello funzionante, ubicato nella sede del distretto sanitario, notevoli ed indescrivibili difficoltà ai cittadini/utenti”. Lo afferma in una nota il sindaco di San Giovanni in Fiore, Pino Belcastro, a cui sono pervenute le proteste civili ed educate di numerosi cittadini che hanno lamentato gravi disagi.

“Sono in particolare le file interminabili a creare problemi – prosegue Belcastro – con tempi d’attesa di ore e ore alla fine delle quali, addirittura, non sempre si riesce a pagare il dovuto per usufruire dei servizi sanitari necessari. E’ del tutto evidente che questo stato di cose non può essere tollerato ancora per molto. Gli animi sono esacerbati e negli ultimi giorni si è rischiata anche la rissa. Di ciò, pertanto, provvederò ad informare il Prefetto di Cosenza perché , se dovesse continuare a rimanere chiuso l’ufficio ticket dell’ospedale, si potrebbero verificare seri problemi di ordine pubblico”.

“Ai dirigenti dell’Asp di Cosenza – conclude Belcastro – chiedo che si assumano tempestivamente provvedimenti seri ed urgenti per la riapertura dell’ufficio ticket presso il nosocomio cittadino. Rivolgo, inoltre, un appello anche alla struttura commissariale ed al dipartimento salute della Regione, affinchè, ognuno per le proprie competenza, intervengano per ricercare una soluzione immediata. San Giovanni in Fiore non è più disposta a sopportare oltre questi disservizi”.

