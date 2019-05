Il progetto prevede il completo rifacimento dell’area esterna che sarà resa più accessibile e colorata, dotata di uno spazio verde

TREBISACCE – Trebisacce: alla San Giovanni Bosco ulteriori 65mila euro per la riqualificazione. Continua l’opera di riqualificazione degli edifici scolastici avviata dall’Amministrazione comunale di Trebisacce che, dopo aver quasi concluso i lavori di ammodernamento del primo padiglione della scuola San Giovanni Bosco, ha deciso di destinare ulteriori 65mila euro alla sistemazione dello spazio esterno dell’intero istituto. «La scelta di destinare questa importante somma alla scuola – ha spiegato l’assessore all’istruzione e al bilancio, Roberta Romanelli – è tutt’altro che scontata e risponde ad una precisa volontà politica che è quella di operare affinché Trebisacce possa potenziare quel ruolo di centralità nell’istruzione che da sempre le è proprio, offrendo alla collettività strutture scolastiche moderne, all’avanguardia e, soprattutto, sicure. Il progetto prevede il completo rifacimento dell’area esterna che sarà resa più accessibile e colorata e, altresì, dotata di uno spazio verde, opportunamente recintato, in cui saranno installati giochi per bambini».