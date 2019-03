L’incidente si è verificato questa mattina, ed ha mandato in tilt il traffico

ZUMPANO (CS) – E’ accaduto stamattina intorno alle 9.00 nel comune di Zumpano sulla strada provinciale 234 nei pressi di un noto panificio. Un’autovettura, una Lancia Y, condotta da una donna, per cause in corso di accertamento, ha terminato la sua marcia impattando contro un muretto. I vigili del Fuoco di Cosenza sono intervenuti insieme ai sanitari del 118 per mettere in sicurezza la vettura.

I vigili del fuoco hanno estratto la donna dal mezzo mentre i carabinieri del nucleo radiomobile di Cosenza hanno effettuato rilievi e gestito la viabilità per non lasciare la strada intasata permettendo ai vigili del fuoco di lavorare. Sul posto infatti si sono registrati rallentamenti e code. Secondo i primi rilievi la vettura che viaggiava in direzione Cosenza ha perso il controllo e si è schiantata su un muretto.