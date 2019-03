Cetraro, il 2 Aprile la “Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’Autismo”

Tante le associazioni che hanno aderito e che arriveranno nella cittadina tirrenica da tutta la regione. Inoltre piazza del Popolo, si illuminerĂ di blu.

CETRARO (CS) – Per la prima volta in assoluto, la cittadina tirrenica di Cetraro ospiterĂ la “Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’Autismo” che si terrĂ martedì prossimo, 2 aprile e, per dare un forte segnale simbolico di attenzione e sensibilizzazione alla tematica, come si farĂ in tante cittĂ di tutto il mondo, il Sindaco Angelo Aita e l’amministrazione comunale di Cetraro, hanno deciso che piazza del Popolo, con la “fontana del Nettuno” e palazzo del Trono, s’illumineranno di blu.

La giornata del 2 aprile sarĂ la conclusione di un percorso intrapreso tra l’I.I.S. “Silvio Lopiano” di Cetraro e l’Associazione “Calcia l’Autismo” con un corso di formazione e informazione sull’autismo, rivolto ai docenti e al personale di supporto scolastico che è iniziato lo scorso 27 febbraio e che si concluderĂ proprio il 2 aprile con la consegna degli attestati di partecipazione. Infatti, sempre presso il “S. Lopiano”, saranno direttamente coinvolti gli studenti che frequentano il biennio dei vari Licei riuniti e istituti, i quali hanno partecipato al “Concorso Autismo”, concorso deliberato dal collegio dei docenti il 26 gennaio scorso e tali lavori (tesine, articoli, pitture, sculture, elaborati di gruppo) oltre a essere premiati dai rappresentanti delle istituzioni presenti, sarĂ un modo nuovo ed originale per poter discutere e porre quesiti e dubbi, riguardo la complessa tematica dell’autismo, ai rappresentanti delle associazioni facenti parte del Comitato “Uniti per l’Autismo Calabria” che arriveranno con una nutrita rappresentanza a Cetraro.

Al significativo evento parteciperanno il “Cosenza Calcio”, la Scuola calcio “Totti Soccer School – Roma ” di Francesco Totti, l’Ancri sez. di Cosenza “Cav. Mario Metallo”. Sarà presente, deliziando i ragazzi dell’intero istituto “S. Lopiano” il Reparto Cinofilo del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

All’evento che sarà introdotto e coordinato dal presidente dell’associazione, “Calcia l’Autismo” Luigi Lupo, porgeranno i loro saluti Graziano Di Paqua, Dirigente Scolastico ISS “Silvio Lopiano”, il Sindaco di Cetraro Angelo Aita, il Consigliere Regionale Giuseppe Aieta, il Presidente del  Cosenza Calcio Eugenio Guarascio, il Comandante Prov.le della Guardia di Finanza Col. Marco Grazioli, il dirigente Generale USR Calabria Maria Rita Calvosa e, sarà anche presente il Prefetto di Cosenza Paola Galeone, la quale ha espresso in più occasioni la vicinanza delle istituzioni ai diritti delle persone affette con disabilità fisiche ed intellettive.